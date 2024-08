Indiana Jones e l’Antico cerchio MichineGames è entusiasta dell’arrivo su PS5

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 27 agosto 2024) Gli sviluppatori di MachineGames hanno ammesso di essere “entusiasti”disu PS5, gioco che verrà rilasciato sulla console di Sony nel corso della primavera del 2025. Prendendo parte ad una nuova intervista con Eurogamer.net, il direttore creativo del gioco, Axel Torvenius, ed il direttore del design, Jens Andeon, non hanno trattenuto il proprio entusiasmo per la conferma ufficiale del rilascio della versione PlayStation 5 del titolo. Andeon ha condiviso le seguenti dichiarazioni in merito all’arrivo disu PS5: “Onestamente dal punto di vista di MachineGames siamo davvero entusiasti di poter portare il gioco anche su PS5 il prossimo anno. Più persone possono giocarci e meglio è: ancora più gente avrà modo di vedere la passione e l’amore che abbiamo messo in questo progetto e il duro lavoro fatto.