Guida alle Paralimpiadi di Parigi 2024

(Di martedì 27 agosto 2024) Abbiamo appena finito di entusiasmarci per le Olimpiadi, ma le emozioni a cinque cerchi non sono ancora finite: dal 28 agosto all'8 settembre, infatti,ospiterĂ anche le, con la spettacolare cerimonia di inaugurazione prevista d20 in Place de la Concorde e lungo gli Champs-ElysĂ©es. Ecco tutto quello che devi sapere per seguire le gare. Chi parteciperĂIn totale le atlete e gli atleti che prenderanno parte ai Giochi Paralimpici saranno 4400, appartenenti a 185 comitati paralimpici nazionali, che competeranno in 549 eventi medaglia. A questi vanno aggiunte le 278 guide che accompagneranno gli atleti in pista nelle gare per le quali è prevista una figura che gareggi insieme a loro.