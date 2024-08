Eredivisie rinviata Feyenoord-Ajax a causa dello sciopero della polizia di Rotterdam

Leggi tutta la notizia su sportface

È stato rinviato il Klassiekler train programma domenica e valido per la quarta giornata di, adi. "La sicurezza dei giocatori, ma anche del pubblico, non può essere sufficientemente garantita senza il coinvolgimento", ha detto il sindaco Ahmed Aboutaleb. Lo, che dura da diversi mesi, è dovuto alla questione del pensionamento anticipato. La Federcalcio ha espresso il suo disappunto per questa scelta, mentre, per ora, non è stata fissata la data in cui verrà recupero l'incontro, che già da anni si svolge senza i tifosi avversari, per questioni di sicurezza.di