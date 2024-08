Dabaiba cerca investimenti da Pechino La Cina vuole tornare in Libia?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 agosto 2024) Non ci sono solo i droni cinesi che le autorità italiane, insieme all’intelligence statunitense, hanno fermato a Gioia Tauro a inizio luglio prima che entrassero in possesso dell’Afrika Corp russo in Cirenaica. Lasta approfondendo la sua attività africana anche in, sfruttando gli spazi prodotti da una crisi istituzionale sempre più profonda.d’altronde trova sponda nelle necessità degli attori in gioco di smuovere denaro per finanziare la propria permanenza al potere. Nei giorni scorsi, per esempio, la National Cement Company— società statale che risponde al Governo di unità nazionale (GNU) guidato da Abdelhamid— ha firmato un accordo di cooperazione con la società cinese Sinoma per la realizzazione di una nuova linea di produzione presso la Lebda Cement Factory. Il progetto prevede l’installazione di una capacità produttiva di 6.