Ciarambino alle Asl | Attenetevi alle disposizioni regionali 50% dei posti a concorsi al personale di Coop sociali

(Di martedì 27 agosto 2024) La Vicepresidente della Regione Campania, Valeria, in una nota chiedeAsl eaziende ospedaliere di rispettare la normativa regionale con cui si da spazioche hanno prestato la loro opera sanitaria durante l’emergenza Covid «Nonostante l’approvazione unanime di una mozione per la quale mi sono spesa e che impegna le Asl e le aziende ospedaliere a riservare il 50% deialdelleche ha prestato la sua opera nella sanità campana durante l’emergenza Covid, ciò non sta avvenendo affatto. Tutta la mia vicinanza ai lavoratori e ai sindacati che mercoledì terranno un presidio davanti alla sede della Giunta regionale per far valere il loro giusto e sacrosanto diritto». Lo ha dichiarato Valeria, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto.