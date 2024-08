Calciomercato Joao Cancelo in Arabia Saudita | è un nuovo giocatore dell’Al Hilal

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Futuro inper, che è diventato ufficialmente un. Tramite i profili social, il club ha infatti annunciato di aver prelevato il calciatore portoghese. Reduce dall’esperienza al Barcellona,decide di ripartire dal Medio Oriente. Dopo aver vestito le maglie di Benfica, Valencia, Inter, Juventus, Bayern Monaco, Manchester City e appunto Barcellona, ora vestirà quella. #Alis his destination and the story to be continued #Isi 2??7?? pic.twitter.com/eQzaxiCtAN — AlSaudi Club (@AlEN) August 27, 2024in: è unSportFace.