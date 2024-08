Bank of China cosa c’è dietro le dimissioni di Liu Jin

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 agosto 2024) Dopo tre anni al timone della prima banca statale cinese,of, Liu Jin si è dimesso dalla carica di vicepresidente e presidente, con una mossa a sorpresa, cinque mesi dopo la sua riconferma alla carica di massimo dirigente dell’istituto del Dragone, che guidava dal 2021. I fatti, prima di tutto. Come ha dichiarato la stessaof, controllata dallo Stato cinese tramite l’agenzia statale State Administration of Foreign Exchange, Liu si è dimesso per “ragioni personali”, con decorrenza dal 25 agosto. Liu è un banchiere di carriera, è entrato a far parte della banca come presidente nell’aprile 2021 ed è stato nominato vicepresidente nel giugno 2021. Prima dellaof, ha ricoperto vari incarichi presso laEverbright, sempre di proprietà statale, l’Industrial and Commercialofe laDevelopment