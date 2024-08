Ancora caldo sull' Italia ma arrivano anche i temporali

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - Situazione sinottica che vede attualmente un graduale indebolimento dell'alta pressione permettendo l'ingresso di aria fresca in quota. Nelle prossime 24 ore protagonisti ina sviluppo pomeridiano a partire dalle zone montuose, con possibili sconfinamenti fin verso le zone di pianura. Seconda parte di settimana conanticiclone protagonista con temperature al di sopra delle medie del periodo. Sul medio-lungo termine secondo le previsioni elaborate dal Centro Meteono, non si vedonoparticolari cambiamenti; è probabile che l'alta pressione vada a perdere di vigore alla nostra latitudine a favore di intrusioni di aria più fresca. Non sembrano tuttavia esserci avvisaglie di una vera e propria tempesta equinoziale, con temperature che sembrerebbero permanere al di sopra delle medie del periodoper la partenza dell'autunno meteorologico.