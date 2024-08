Allarme scuola in Lombardia non mancano solo docenti | anche quest’anno carenza critica di operatori scolastici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024) Non, è corsa contro il tempoper coprire i posti per personale amministrativo, tecnico e collaboratori. A livello nazionale per l’anno scolastico 2024 - 2025 ci sono rispettivamente 3822, 2678 e 9792 posti. Secondo l’elaborazione fatta dal Centro studi Orizzontesui dati ministeriali, con dettaglio per le singole province, inin particolare sono da coprire 2246 supplenze per i collaboratori(quasi il 23% del totale nazionale), 505 per gli assistenti tecnici (circa il 19% sul totale italiano), 787 assistenti amministrativi (il 20% delle supplenze nazionali).