Vuelta a España 2024 il borsino dei favoriti dopo la prima settimana | Roglic non al top ci saranno sorprese?

(Di lunedì 26 agosto 2024) Terminata lalunga ed intensissimaalla. Nove tappe, partenza dal Portogallo e già tante emozioni, con la classifica generale che più volte è andata a rivoluzionarsi e vede molti scenari aperti verso Madrid. Andiamo a scoprire nel dettaglio chi sale e chi scende tra icon il nostro. CHI SALE Ben O’Connor: nessuno avrebbe pensato di ritrovarlo quile prime nove tappe, ma adesso si può sognare in grande. Trova la fuga giusta a Yunquera, vince la tappa e guadagna minuti su minuti sui rivali. Ora è in Maglia Rossa con quasi 4? sul primo degli inseguitori. Dovrà sapersi gestire e correre sulla difensiva. Richard Carapaz: sempre spettacolare veder correre l’ecuadoriano. Al Tour era sempre all’attacco, ma anche qui in Spagna non frena la sua voglia di scattare.