Tamberi torna a vincere e risponde alle critiche | Aspetta finisco il bicchiere d’acqua della giornata

Tamberi torna a splendere alla Diamond League di Chorzow (Polonia). Vince la sua gara saltando 2 metri e 31 centimetri. Come scrive il Corriere dello Sport, "è la fotocopia stavolta a colori del campione pallido, emaciato, sofferente per i calcoli renali che gli avevano tarpato le ali a Parigi". Si presenta con il viso rasato, fisico apparentemente più in carne e sorsi a go-gò dalla bottiglietta che tiene sempre in mano, sono la risposta a chi lo aveva criticato per diete esagerate e scarsa idratazione. Quindici giorni dopo il dramma in mondovisione, Gimbo azzarda pure 2,40 del suo record italiano, un centimetro più di quanto realizzato nella tragica serata di Montecarlo alla vigilia dei Giochi di Rio 2016, quando si fratturò i legamenti della caviglia di stacco.