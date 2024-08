Skriniar nel mirino della Serie A | Conte e il Napoli in agguato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa sessione estiva di calciomercato si avvicina alla sua conclusione, ma le sorprese non mancano. Tra le notizie più rilevanti delle ultime ore, c’è quella lanciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha acceso i riflettori su Milan, il difensore slovacco attualmente in forza al Paris Saint-Germain. Romano ha sottolineato come il PSG e il suo allenatore, Luis Enrique, non sembrino puntare super la stagione in corso, aprendo così la porta a un possibile ritorno inA. Secondo Romano,potrebbe essere un nome caldo da tenere d’occhio per un trasferimento in Italia entro la fine del mercato. Il difensore, arrivato a Parigi la scorsa estate, non ha trovato il feeling giusto con il nuovo tecnico e potrebbe quindi considerare una nuova avventura altrove.