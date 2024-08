Sharon Verzeni i sospetti del compagno Sergio Ruocco | L’assassino? Una persona estranea

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 agosto 2024) «Spero che i carabinieri trovino alla svelta: noi non possiamo aiutarli più di tanto. Quello che sappiamo l’abbiamo già detto. Non penso comunque sia unache noi conosciamo». Lo ha detto, ildi, rientrando a Bottanuco (Bergamo) nella casa dei genitori della compagna uccisa un mese fa. L’uomo, che non è indagato e che dall’indomani dell’omicidio della compagna si è trasferito a casa dei genitori di lei, oggi non è stato sentito dai carabinieri. In queste ore i carabinieri stanno sentendo diversi residenti di via Castegnate, la strada dov’è avvenuto il delitto. La ricostruzione di quella seraè davvero uscita di casa per fare una semplice passeggiata, nella notte in cui è stata uccisa? Rimane fitto il mistero su quello che è realmente accaduto a Terno d’Isola tra il 29 e il 30 luglio.