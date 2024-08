Settimana Liturgica al via Vescovi teologi e biblisti per un confronto costruttivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Appuntamento di spicco per la Chiesa italiana, prende il via oggi (per concludersi giovedì 29) lanazionale: è la 74ª edizione, e per la prima volta viene ospitata dall’arcidiocesi di Modena Nonantola. "Nella liturgia la vera preghiera della Chiesa. Popolo di Dio e ars celebrandi", è il tema di queste giornate di incontri che riuniranno in città partecipanti da tutta Italia, per confrontarsi con relatori di primo piano,. Gli appuntamenti si terranno in particolare presso la chiesa di San Carlo, ma sono in programma anche celebrazioni in Duomo e una visita speciale all’Abbazia di Nonantola e al Museo diocesano di arte sacra.