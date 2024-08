Serie B seconda giornata | il Mantova vince al 93' pari Juve Stabia e Catanzaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano, 26 agosto 2024 - LadiB va in archivio con le ultime due sfide: la vittoria delcontro il Cosenza, dopo una partita folle, e il pareggio senza reti, ma con tante occasioni, tra. La squadra di Caserta viene fermata dai legni che salvano gli ospiti e gli regalano un punto fondamentale. C'è anche un gol annullato a Candellone per fuorigioco. Ripercorriamo le partite, in vista del turno infrasettimanale. Solini laper ilcontro il Cosenza La sfida dello Stadio Martelli parte forte, bastano infatti 120 secondi alla squadra di Possanzini per sbloccare la sfida: ci pensa Fiori. L’attaccante classe 2003 parte in contropiede servito benissimo da Brignani e non sbaglia davanti a Micai. La reazione degli uomini di Alvini arriva subito: colpo di testa di D’Orazio che sbatte sul palo.