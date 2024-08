Senza Ucraina e Bielorussia libere la pace europea è a rischio dice Svitlana Tsikhanouskaya

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 agosto 2024) Laè l’ultima dittatura d’Europa, le sue città sono enormi prigioni a cielo aperto, le sue carceri luogo di mattanze e repressione. Una donna guida la resistenza di un popolo,, premio Sakharov nel 2020 e candidata al Nobel per la, che gira per il mondo insieme a un governo d’esilio, per fare una cosa semplice: la resistenza. Resiste ad Alexander Lukashenko, di professione dittatore e testa di legno di Vladimir Putin, resiste al tempo che passa e alla stanchezza che nessuno si può permettere. Mentre dialoghiamo, i partigiani bielorussi e l’esercito ucraino fortificano le loro posizioni a Kursk e nelle zone limitrofe. Nella tarda serata di ieri, l’intelligence di Kyjiv ha rivelato che le truppe bielorusse si sarebbero schierate in modo significativo nei pressi del confine settentrionale dell’«con il pretesto di effettuare esercitazioni».