Rosa Genoni la femminista che inventò la moda

(Di lunedì 26 agosto 2024)(1867-1954) ha fondato laitaliana contemporanea, proponendo all’inizio del Novecento di uscire dalla obbligatoria riproduzione di modelli parigini, come voleva il gusto dell’epoca. Una bella mostra a Padova a Palazzo Zuckermann, in corso fino al prossimo 8 settembre, a ingresso gratuito, a cura di Elisabetta Gastaldi e Elisa Masiero, rende giustizia a questa figura straordinaria, cui Manuela Soldi aveva dedicato un libro efficace nel 2019, edito da Marsilio. Figlia di una sarta e di un calzolaio, fin dalla sua prima giovinezza la signora capisce che lo stile nuovo deve essere trovato nelle grandi pagine della storia dell’arte. Alla fine dell’Ottocento lavora a Milano per la Casa Haardt & figli a Milano, dove deve seguire le linee della produzione francese.