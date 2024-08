Osimhen in Arabia il sì solo a due condizioni | il Napoli è avvisato

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 26 agosto 2024) Victorè tornato al centro dei desideri dell’Saudita: l’offerta non smuove il nigeriano, sìa dueIlè ripartito. Gli azzurri hanno battuto il Bologna nella seconda giornata di Serie A, dando un segnale chiaro all’ambiente: i metodi di Conte iniziano a fare effetto. Rispetto al Verona la squadra è apparsa più unita ed aggressiva, i calciatori hanno provato a trasferire sul campo l’intensità che il tecnico chiede in allenamento ed in buona parte ci sono riusciti. Segnali incoraggianti in vista del futuro, ma la rosa deve comunque ancora essere completata. L’arrivo di Lukaku appare certo, anche se i dettagli da sistemare sui diritti di immagine non lasciano tranquilli i tifosi azzurri, ma serve ancora altro. C’è il centrocampo da rinfoltire perché Lobokta e Anguissa non posso tenere il peso della mediana sulle loro spalle per tutta la stagione.