Oasis di nuovo insieme? Il messaggio dei fratelli Gallagher che fa sperare i fan

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Un tweet pubblicato nelle ultime ore sui profili X di entrambi i, Liam e Noel, e ripreso anche sul sito degli, allude a una storica reunion della celebre band del britpop che si era sciolta nel 2009. In una breve clip con i caratteri tipici degli album del gruppo viene indicata la data di domani e un orario, le 8 di mattina. L’orario in cui, secondo i media del Regno Unito, verrà fatto il tanto atteso annuncio. Da giorni si parla di una reunion dopo che i litigiosida tempo impegnati in carriere soliste avevano dato ripetuti segnali di riappacificazione e anche di voler ritornare ai tempi della loro grande stagione musicale iniziata negli anni Novanta. pic.twitter.