Mountain bike i convocati azzurri per i Mondiali 2024 | c’è Braidot

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tutto pronto ad Andorra per idi, che comprendono 5 discipline: Cross Country, Short Track, Team Relay, E-MTB e Downhill. il 28 agosto, con i migliori atleti del mondo a darsi battaglia sulle montagne di Andorra all’inseguimento della maglia iridata. Nel cross country occhi puntati su Luca, reduce dal quarto posto di Parigi. Accanto a lui Simone Avondetto, campione d’Europa XCO e con già in bacheca una maglia iridata conquistata nel 2022 tra gli Under 23. Senza dimenticare Nadir Colledani, Filippo Fontana e Juri Zanotti. Al femminile Martina Berta, Greta Seiwald e Chiara Teocchi. Al femminile in gara Martina Berta, Greta Seiwald e Chiara Teocchi. Nel downhill glisono Davide Cappello, Eleonora Farina, Chrisian Hauser, Stefano Introzzi, Lorenzo Mascherini, Davide Palazzari, Loris Revelli, Gloria Scarsi e Veronika Widmann.