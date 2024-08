Mirko Brunetti nuovo tronista di Uomini e Donne? Maria non lo vuole

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 26 agosto 2024) Negli ultimi giorni, il nome diè emerso prepotentemente nel panorama del gossip televisivo italiano, con voci sempre più insistenti riguardo a una sua possibile partecipazione comenel celebre programma diDe Filippi,. La speculazione è iniziata dopo la conclusione della sua relazione con Perla Vatiero e ha guadagnato terreno grazie a indiscrezioni che indicano un suo presunto provino per il ruolo di. Tuttavia, la situazione sembra essere tutt’altro che chiara, e la presunta reazione diDe Filippi potrebbe complicare ulteriormente le cose.e il presunto provino da, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island e al Grande Fratello, aveva in passato scherzato sulla possibilità di diventare