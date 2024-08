Milano i temi caldi nell’agenda del sindaco Sala | urbanistica vigili il nodo casa e il rebus San Siro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – Segnali di ritorno alla normalità in Comune dopo la pausa estiva. IlGiuseppeieri era nel suo ufficio, dopo le vacanze a Formentera, come testimoniato dalla foto postata dal suo ufficio a Palazzo Marino con vista sul monumento ad Alessandro Manzoni in piazza San Fedele e dalla scritta ironica “Rieccoci, caro Don Lisander“. Oggi, intanto, riprendono le commissioni consiliari (l’ultima si era tenuta il 9 agosto), mentre la prima seduta del Consiglio comunale post-pausa dovrebbe essere convocata il 9 settembre. Quali sono idel primo cittadino, degli assessori e dei consiglieri comunali? Uno dei nodi da sciogliere resta il caso, cioè lo scontro tra Procura e Comune sulle pratiche edilizie.