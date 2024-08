L’attacco di Solingen spiega come Is capitalizza dalla crisi di Gaza

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 agosto 2024) Hezbollah sostiene che se si arrivasse a un cessate il fuoco i suoi attacchi contro Israele terminerebbero e dunque non si vedrebbero gli scontriquello di domenica mattina presto (con cui gli attori in campo hanno lavorato per la deterrenza). Tuttavia in questo le intelligence europee fanno sapere di condividere con quelle di Usa, Egitto e Qatar la necessità di pressare per raggiungere una tregua anon solo per questa condizione circostante. Stanno anche pensando infatti al rischio che la continuazione della guerra produca effetti di innesco per un ritorno del terrorismo nel Vecchio Continente. S’è più volte ripetuto che lo Stato islamico avrebbe sfruttato la guerra israeliana aper spingere il proselitismo, e i recenti fatti avvenuti in Europa ne sono conferma.