La Unahotels è migliorata? Meno esperienza ma c’è freschezza Winston ha più fosforo di Weber

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Confronti continui. Al campetto della parrocchia, nei bar sport disseminati in tutta la provincia e nei blog improvvisati di tifosi e aficionados. Tutti con una risposta, più onetta, al tormentone ‘cestistico’ dell’estate biancorossa: ‘Ma era più forte l’dell’anno scorso o quella di quest’anno?’. Esprimere un parere di spessore è attualmente impossibile anche perché – nel frattempo – ci si misurerà con avversari che possono essere cresciuti (la tendenza complessiva sembra questa, con l’aggiunta di due neopromosse come Trapani e Trieste che punteranno ai playoff e Trieste) oppure altri che possono incappare in alcune difficoltà (Pistoia difficilmente tornerà in postseason, per esempio). Senza farsi prendere troppo dall’emotività e osservando solo l’orticello che dovrà far crescere Priftis però si possono fare alcune considerazioni oggettive.