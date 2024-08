J-Pop Manga presenta Your Name Storyboard di Makoto Shinkai

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il 26 agosto del 2016 usciva nelle sale giapponesi. di, un film destinato a fare la storia dell’animazione! Da quel giorno. ha conquistato non solo il pubblico giapponese, ma anche gli spettatori di tutto il mondo, sorpassando per vendite al botteghino, fuori dal Giappone, la pellicola de La città incantata di Hayao Miyazaki. Ora i lettori italiani potranno scoprire il making of di questo capolavoro! In occasione dell’anniversario della sua prima uscita nelle sale, J-POPè felice di annunciare l’arrivo in libreria e fumetteria in autunno dell’imperdibiledel film, ovvero la sequenza dei disegni preparatori, corredati da didascalie, che sono serviti alla progettazione di tutte le scene più iconiche e amate della pellicola. Il volume è inoltre arricchito da contenuti extra e da una intervista esclusiva all’autore.