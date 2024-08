Il mio capo ha scelto il vino per la cena poi mi ha molestata Il racconto coraggioso di Emma Bentley

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il mondo deldovrebbe iniziare a lavorare molto di più per proteggere le donne all'interno del settore, perché la realtà che si cela dietro alle grandi e piccole etichette è amara: una donna su tre che lavora nel settore è vittima di molestie. Un dato scioccante emerso da una recente indagine nel Regno Unito (ne avevamo parlato qui). Non solo, dovrebbe lavorare molto più seriamente anche sul gender gap: le donne faticano ad emergere, in particolare nelle associazioni di rappresentanza dove difficilmente ricoprono cariche apicali (qui il nostro approfondimento). E, non meno importante, il mondo deldovrebbe iniziare a cambiare linguaggio, evitando cliché ormai obsoleti. Un esempio? “Unche piace alle donne” (come fossimo un’unica entità con gusti prevedibili).