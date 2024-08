Ho basse aspettative Jannik Sinner lo sfogo a poche ore dall' esordio | cosa c' è dietro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) "Come ho fatto a vincere a Cincinnati? Pur sapendo di non aver fatto nulla avevo, come qui agli Us Open, hoperché so tutto quello che sto passando, però faccio sempre del mio meglio, provo a correre su ogni palla, a combattere, e spero di crescere d'ora in poi e di competere in condizioni normali", ha affermato, tennista numero uno al mondo, in una lunga intervista a Espn. "per gli Us Open? - ha continuato -. Sì per tutto quello che abbiamo passato, fisicamente non sono al meglio, e poi il feeling che sento giorno dopo giorno, ho bisogno di un pò di tempo per tornare quello di prima, martedì sarà una partita difficile". "Ogni vittoria è buona e ovviamente puntiamo più in alto possibile, ma sappiamo che dobbiamo prendercela con calma", ha aggiunto