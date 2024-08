Granfondo in gara anche il sindaco Massari

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Alle 7,30 di ieri, da Corso Garibaldi, è partita la 52ª edizione dellaMatildica Merida, manifestazione ciclistica suddivisa su due percorsi lunghi e competitivi ed uno più corto adattoai cicloturisti. Lo start dell’assessora alla sport Stefania Bondavalli è stato per circa 1.100 atleti, quasi equamente divisi sui tre percorsi, dopo di che è iniziata la battaglia sulle strade del nostro Appennino, sino al comune di Ventasso. Venti le nazioni rappresentate, compresa una formazione particolare, quella della Polizia di Dubai degli Emirati Arabi Uniti che ha schierato diversi atleti ed atlete,con buona fortuna. I primi classificati (il 25 per cento dei partenti di ciascuna categoria) si sono aggiudicati la qualificazione per il campionato del mondo Ucie Mediofondo World Championship che si svolgerà in Australia nel 2025.