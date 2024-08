Giancarla che peccato! Sfuma il titolo di Miss per la giovane sarzanese superata nella finale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024)il sogno diSera Gianardi di diventareLiguria 2024. La ragazzacon la passione per il canto, è statada Dorotea Carniglia quando sul palco erano rimaste in lizza soltanto loro due. Dalle 28 iniziali, ridotte poi a 3 e infine la sfida a due in una piazza Europa in festa, dove ladi Casella (Genova) che studia teatro e aveva vinto già ildiLido a Genova, ha trionfato e così accederà direttamente allanazionale diItalia, dal 4 al 7 settembre a Numana.