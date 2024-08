GCW | JBL compare a sorpresa durante Homecoming Night One

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il WWE Hall of Famer JBL ha fatto un’apparizione aalla GCWOne.l’evento, Mance Warner affrontò Blake Christian e Joey Janela in un Ladder Match per il GCW World Championship. Alla fine del match, il WWE Hall of Famer John Bradshaw Layfield, noto anche come JBL, è entrato nel ring e ha interferito. Il suo coinvolgimento ha aiutato Warner a vincere il match e il titolo. THIS MAN JBL IS JUST DOING PRO WRESTLING SIDE QUESTS NOW #GCWpic.twitter.com/bxKXvaVhyO— FADE (@FadeAwayMedia) August 25, 2024 Un’altra grandeRecentemente non è l’unico evento dove JBL è comparso a, difatti l’abbiamo visto in AAATriplemanía svoltasi in Messico. JBL accompagnò Nic Nemeth per la sua difesa dell’AAA Mega Championship contro Alberto El Patron.