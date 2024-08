Disagi enormi tra Pescara e Ancona strade paralizzate | cosa succede

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto 2024, si è registrato un significativoo lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso traOvest eNord, in direzione. A causare il problema è stato un veicolo in avaria che ha provocato un blocco del traffico, portando rapidamente alla formazione di una coda di sei chilometri, successivamente aumentata a sette. Secondo le informazioni diffuse dal sito di Autoper l’Italia, il traffico risulta particolarmente congestionato al chilometro 378. Per chi si sta dirigendo verso, l’entrata consigliata è quella diNord, mentre per chi proviene da Bari, l’uscita suggerita èOvest. Le squadre di soccorso e gli operatori autostradali sono intervenuti per risolvere la situazione e ripristinare il normale flusso di traffico.