Dalle sneaker col tacco alle sneaker-stivali | cos’è la sneakerfication

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 26 agosto 2024) Da semplici scarpe sportive a icone di moda e simboli di identità personale: les ne hanno fatte di strada dalla loro prima apparizione. Originariamente concepite per l’atletica, les sono diventate un elemento essenziale del guardaroba moderno, grazie alla loro capacità di unire funzionalità e stile. Les non sono più solo scarpe, ma veri e propri manifesti culturali che raccontano storie di innovazione, inclusività e cambiamento sociale. Negli ultimi decenni, il mondo delles ha vissuto un’evoluzione straordinaria. Marchi come Nike e Adidas hanno guidato questo cambiamento, lanciando modelli iconici come le Air Jordan, che non solo hanno rivoluzionato il basket, ma hanno anche inaugurato una nuova era in cui les sono diventate simboli di status e oggetti del desiderio.