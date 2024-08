Charlie Dempsey il nuovo che avanza

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 26 agosto 2024) Bentornati a questoappuntamento bisettimanale con il mondo di NXT, questa puntata parleremo dell’attuale NXT Heritage Cup Champion Bailey Matthews, conosciuto da tutti come. Il 27enne nativo britannico (di Blackpool) è un importante figlio d’arte dato che suo babbo è niente meno che William Regal. Ha uno stile di lotta molto tecnico e come ho detto poco sopra è al suo secondo regno come campione e detentore dell’ Heritage Cup Championship. Ha iniziato la sua carriera nel 2018 nelle Indy in federazioni come Progress Wrestling, Westside Xtreme Wrestling e Evolve per poi approdare nella NJPW facendo parte delle nuove leve della federazione. Poi nel 2021 è passato alla WWE facendo il percorso prima ad NXT UK per poi arrivare ad NXT ad agosto del 2022.