Caro libri scolastici a settembre chi ha 3 figli non avrà i soldi per la spesa Cosa chiedono i genitori

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 agosto 2024 -, al rientro diuna certezza per le famiglie italiane: spenderanno di più per mandare a scuola i. Ma quanto? Le associazioni dei consumatori hanno già fatto i conti, l’Unc calcola che il rindei testi sarà superiore all’inflazione, almeno il 3%. Rispetto al 2022 siamo però al +8,1%. Federconsumatori Per l’Osservatorio nazionale Federconsumatori “per ogni studente in media si spenderanno 591,44 euro per i testi obbligatori + 2 dizionari. La variazione rispetto al 2023 è del +18%”. Abbiamo rivolto 3 domande a Claudia Di Pasquale, da marzo 2023 presidente nazionale Age, associazione italianache rappresenta 90 associazioni su tutta Italia. “L’aumento è stagionale - conferma la presidente -. Anche per questo l’anno scorso abbiamo lanciato una petizione per la gratuità deinella scuola dell’obbligo.