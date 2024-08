Calciomercato Milan dalla Spagna | Brahim Diaz può tornare Le condizioni

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 26 agosto 2024), secondo la stampa spagnolapotrebbea vestire la maglia del Diavolo. Ecco legiunge un’indiscrezione per quanto riguarda l’ex centrocampista del, oggi al Real Madrid. Secondo la stampa iberica, infatti, il trequartista marocchino sarebbe finito nuovamente nel mirino del club di via Aldo Rossi, tanto che il Diavolo avrebbe contattato i Blancos per sondare l’opportunità di rinforzare la propria trequarti con il ritorno del 25enne, che ao ha lasciato grandissimi ricordi. Al momento, però,non sarebbe intenzionato a lasciare il Real ed è convinto di potersi giocare le proprie carte con Carlo Ancelotti.