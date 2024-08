Bimba di 8 anni muore annegata a Bibione mentre fa il bagno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Venezia, 26 agosto 2024 – Tragedia oggi pomeriggio nella zona della centralissima Piazza Zenit a(Venezia): una bambina di 8di nazionalità tedesca èfaceva il. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, la piccola che sapeva nuotare, è scesa in acqua con i genitori che la controllavano dalla battigia. In quel momento, complice il caldo, c'era molta gente in acqua e al primo momento non si sono accorti che era in difficoltà. Scattato l'allarme è stata portata a riva da un bagnino e successivamente assistita dai sanitari del vicino centro medico d'emergenza. Quindi è intervenuto un elicottero da Padova ma per la bambina non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono a carico dei Carabinieri dicoordinati dalla Procura di Pordenone.