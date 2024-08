Atalanta si riparte ancora da Retegui | è già la certezza su cui costruire l’attacco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Torino. Lo si era capito già da come l’era andato a prenderlo. Con forza, senza dubitare. Quando c’è stato bisogno di andare alla caccia di un altro attaccante, a Bergamo non ci sono mai stati dubbi: tutto subito su Mateo. C’era la convinzione che pur con caratteristiche radicalmente diverse da quelle di Scamacca, fosse lui la miglior soluzione per non far rimpiangere il nuovo numero 9 nerazzurro, che nell’amichevole di Parma del 4 agosto aveva sentito il suo crociato fare ‘crac’. Esattamente 72 ore dopo, l’italo-argentino classe 1999 lasciava Genova per dirigersi a Milano. L’8 agosto le visite mediche e la firma, un affare da circa 25 milioni di euro complessivi. Poi il 9 la partenza per Amburgo con la squadra e i primi minuti con il St. Pauli. Poi, tutto in rapida successione: Varsavia, l’esordio assoluto in gare ufficiali, poi Lecce, Torino.