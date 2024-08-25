Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 15:30 (Di domenica 25 agosto 2024) Viabilità DEL 25 AGOSTO 2024 ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio È UNA DOMENICA QUELLA DI OGGI DA BOLLINO ROSSO PER I FLUSSI DI TRAFFICO PREVISTI SULLE RETI AUTOSTRADALI. A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI È INTERDETTA LA CIRCOLazioNE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA MA VEDIAMO NELLO SPECIFICO AL MOMENTO CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA Roma-NAPOLI, TRA ANAGNI E COLLEFERRO, IN DIREZIONE Roma VERSO NAPOLI UN INCIDENTE SI È VERIFICATO TRA ANAGNI E FERENTINO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DITRAFFICO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA DOMANI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, RIPRENDE LA CIRCOLazioNE SULLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI, DUNQUE IL SERVIZIO TORNA REGOLARE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 13 : 30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO OGGI 25 AGOSTO PREVISTO BOLLINO ROSSO SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE PER I RIENTRI IN CITTA’ DALLE VACANZE ESTIVE: SONO POSSIBILI QUINDI DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO SPECIE A PARTIRE DAL POMERIGGIO; INIZIAMO DALLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA CEPRANO E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE SEMPRE PER TRAFFICO DI RIENTRO SI PROCEDE A RILENTO TRA MAGLIANOS ABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA A24 ROMA-TERAMO PER SEGNALARE CODE ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST IN DIREZIONE DELLA CITTA’.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 12 : 30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO OGGI 25 AGOSTO PREVISTO BOLLINO ROSSO SULL’INTERA RETE AUTOSTRADALE PER I RIENTRI IN CITTA’ DALLE VACANZE ESTIVE: SONO POSSIBILI QUINDI DISAGI DOVUTI AL TRAFFICO INTENSO SPECIE A PARTIRE DAL POMERIGGIO; INIZIAMO DALLA A1 ROMA-NAPOLI, DOVE AL MOMENTO ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA CEPRANO E FROSINONE E PIU’ AVANTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IND IREZIONE ROMA; RESTIAMO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-ROMA, DOVE PER LA PRESENZA DI UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA IL BIVIO PER ROMA NORD E PONZANO ROMANO IN DIREZIONE FIRENZE; PROSEGUENDO VERSO FIRENZE ULTERIORI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE, QUI A SEGUITO DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 11 : 30 - 20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO UN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A1 NEL TRATTO FIRENZE-ROMA: A CAUSA DI DUE INCIDENTI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER ROMA NORD E PONZANO ROMANO E PROSEGUENDO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE; CIRCOLAZIONE REGOLARE PER ILR ESTO SULLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO ALTRE CRITICITA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA STATALE MARIA E ISOLA CASAMARI DA OGGI AL VIA LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE A CURA DI ANAS TRA I COMUNI DI VEROLI E SORA: A PARTIRE DALLE 8 DEL MATTINO E FINO ALLE 20 SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA DAL KM 10+000 AL KM 29+600 AD ESCLUSIONE DEI GIORNI FESTIVI; TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 16 SETTEMBRE.
- Pasa (CGIL Savona): 'Col ridimensionamento dell'industria, la nostra provincia rischia di essere trascinata verso il punto di non ritorno' - ...Ponente Posted on 10 Marzo 2024 Author Redazione Il fronte perturbato sta transitando sulla Regione ... Francesco Bonasera sarà Vicepresidente, Luana Isella alla Viabilità. Lo stesso Olivieri conserverà ... 104news
- Lottizzazioni e opportunità per Lido di Dante: 'Una bomboniera verde. Ma quanti vincoli' - Comune, Parco del Delta del Po, Regione, Carabinieri Forestali: ciascuno ha competenze sulle ... E di pari passo si spera in un miglioramento della viabilità del lido, attualmente dipendente da via ... ravennatoday
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