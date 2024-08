Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024)DEL 25 AGOSTOORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAÈ UNA DOMENICA QUELLA DI OGGI DA BOLLINO ROSSO PER I FLUSSI DI TRAFFICO PREVISTI SULLE RETI AUTOSTRADALI. A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI È INTERDETTA LA CIRCONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA MA VEDIAMO NELLO SPECIFICO AL MOMENTO CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA-NAPOLI, TRA ANAGNI E COLLEFERRO, IN DIREZIONEVERSO NAPOLI UN INCIDENTE SI È VERIFICATO TRA ANAGNI E FERENTINO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DITRAFFICO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA DOMANI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, RIPRENDE LA CIRCONE SULLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI, DUNQUE IL SERVIZIO TORNA REGOLARE.