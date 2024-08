Transizione 5 0 al via la prenotazione degli incentivi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 25 agosto 2024) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo5.0, il piano promosso dal ministero delle Imprese e Made in Italy che si pone l’obiettivo di supportare e traghettare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su fonti rinnovabili supportando gli investimenti in digitalizzazione,green e formazione del personale. La piattaforma per laè attiva dalle ore 12.00 del 25 agosto sul sito del Gse, ente incaricato della gestione delle agevolazioni e del credito per conto del Mimit. La pagina web, previo accesso attraverso Spid, guiderà le imprese nell’adempiere correttamente agli oneri documentali previsti dal decreto. Il totale delle risorse stanziate ammonta a 12,7 miliardi di euro per il biennio 2024-2025.