Stress da rientro dopo le ferie 5 cose che puoi fare subito per evitarlo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 25 agosto 2024) Le vacanze estive costituiscono per antonomasia il periodo di stacco dal lavoro e dalla routine quotidiana. I giorni dispettanti secondo il proprio contratto e di cui si ha traccia in busta paga, sono garantiti in Costituzione, in varie leggi e nei Ccnl, in quanto permettono di salvaguardare il diritto alla salute, recuperare le energie psicofisiche e dedicare maggior tempo agli affetti, hobby e passioni. Se ad agosto le nuotate al mare, le passeggiate nei boschi e le visite alle città d’arte rilassano e fanno distrarre, è però anche vero che al termine del periodo di vacanza, per tutti i lavoratori e le lavoratrici sarà il momento di rimettersi in viaggio perritorno alla propria località di residenza. Ma è anche il momento in cui in molte persone pensano al ritorno in ufficio, e al potenzialecollegato.