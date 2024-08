Raccolta fondi in nome del tifoso di basket

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) VIGEVANO (Pavia) Unadiper ricordare Davide Colamarco (nella foto), storicodella Nuova Pallacanestro Vigevano, conosciutissimo in città , scomparso improvvisamente all’inizio del mese a soli 48 anni. L’iniziativa è del Gruppo Ultras 07, la frangia più calda e appassionata del tifo ducale, quella che negli anni ha rinverdito i fasti della “Salonicco d’Italia“, sopranattribuito ai sostenitori vigevanesi da Aldo Giordani, il maestro di tutti i giornalisti di. L’improvvisa scomparsa di Colamarco, promotore nel tempo di numerose iniziative a scopo benefico, aveva destato profondo cordoglio in città . Ora i ragazzi che con lui hanno diviso centinaia di domeniche e migliaia di chilometri in giro per l’Italia hanno deciso di dare corpo ad una iniziativa a scopo benefico, uno dei quelle a cui “Cola“ avrebbe aderito senza nemmeno pensarci un attimo.