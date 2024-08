Oscuramento Vetri Auto Roma per un look sportivo | un trend in crescita

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 25 agosto 2024) È realmente un servizio richiesto solo dai giovani? Assolutamente no! Stiamo parlando di. Chi e perché chiede questo servizio nella Capitale? Lo abbiamo chiesto ai professionisti di Oscurare24. L’deidelleè una pratica sempre più diffusa tra i proprietari di veicoli, sia per ragioni estetiche sia funzionali. L’applicazione di pellicole oscuranti sui finestrini può dare alla vettura unpiù elegante e. A richiedere questa miglioria estetica dell’non sono solo i giovani ma anche e soprattutto gli adulti. Ildell’non ha età. Ma l’, come altrove, viene praticato anche per proteggersi dai raggi solari e anche per la sicurezza. Oscurare idell’, infatti, permette di ridurre l’ingresso dei raggi solari nell’abitacolo.