Oggi la chiusura dell’operazione | sprint di Manna nuovo colpo Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 25 agosto 2024) Ilprepara ilad effetto e prova a farlo a pochissime ore da-Bologna:decisivo di GiovanniE’ unscatenato in questi ultimi giorni di mercato. Giovannisi sta muovendo su più fronti. Deve piazzare alcuni calciatori considerati ai margini del progetto, come Cheddira promesso sposo all’Espanyol o Folorunsho; e allo stesso tempo sta chiudendo e completando le operazioni in entrata come Lukaku e Billy Gilmour. Infatti, stando a quanto rivelato da Gianluca di Marzio su X, la giornata di-Bologna è quella decisiva: “laper Gilmour: si cerca di definire l’accordo con il Brighton”. Il centrocampista scozzese è stato impiegato titolare ieri contro il Manchester United. Ed è parso il momento migliore per lasciare il club, con una vittoria in casa, davanti al proprio pubblico.