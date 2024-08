MOVIOLA – Torino-Atalanta Lazaro su Cassa | rigore col Var Pasalic sbaglia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Episodio dain pieno recupero incon il calcio diconcesso col Var dall'arbitro Rapuano in favore della Dea. Valentinoin scivolata rischia tantissimo in area, sfiora il classe 2006che poi si porta la palla fuori dal campo. L'arbitro romagnolo vede male perché assegna l'unica cosa che di certo non c'è, il calcio d'angolo, ma il Var lo porta al monitor per una on field review in virtù del contatto tra i due. Dopo revisione, viene assegnato ilper questo tocco molto leggero ma che comunque c'è. Il risultato non cambia però:si fa ipnotizzare da Milinkovic-Savic e si resta 2-1.