Milan straziante Fonseca sembra aver conservato solo i difetti del ciclo Pioli Libero

(Di domenica 25 agosto 2024)del. Lo scrive l’edizione odierna di. Ieri i rossoneri hanno perso contro il Parma alla seconda giornata di campionato 2-1. Alla prima, contro il Torino, un pareggio acciuffato nei minuti finali. I tifosi sono già inferociti. Le ripartenze subite dallasciano senza parole Scrive. Ildisolamente idel. La difesa alta del Diavolo è uno strazio, Man la buca al primo minuto Illusorio il pari di Pulisic, Cancellieri decide la partita in contropiede. Nelle prime due giornate di campionato il Diavolo non ha difeso e non ha mostrato idee. E dopo il 2-2 acciuffato solamente nel finale all’esordio con il Torino, questa volta ilperde 2-1 in casa di un Parma a tratti dominante.