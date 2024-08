Milan Leao e il gesto per zittire i tifosi | ecco come si è giustificato il calciatore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024)o, 25 agosto 2024 - L'assist del momentaneo 1-1 durante Parma-, poi ilcon la mano, facendo segno di tacere, verso la parte di stadio occupata dairossoneri al Tardini. Infine la spiegazione di Rafa. "Ilnon è mai stato e non sarà mai per la Curva Sud – ha scritto – perché loro mi hanno sempre sostenuto nei momenti più difficili. Probabilmente sono gli unici veriche ci accompagnano nei momenti difficili. Ilè andato a un tifoso specifico che nel momento in cui stavamo perdendo ha fatto un commento negativo". Il portoghese è stato protagonista, nel bene e nel male, della partita di ieri, sabato 24 agosto, persa dala Parma. Tante giocate tentate, poche riuscite. Poi, lo scambio con Theo Hernandez e l'assist per Pulisic che, sotto porta, ha firmato il pareggio.