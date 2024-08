Jysk assume in tutta Italia con le nuove aperture | le offerte di lavoro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 25 agosto 2024), il gigante dei mobili danese, continua ad avviare punti vendita in. La nuova apertura di Castellamare di Stabia di settembre prevederò l’assunzione di ben 135 persone. In tutto appariranno un centinaio di nuovi negozi inla Penisola durante il corso di quest’anno e l’espansione continuerà anche nei prossimi, con una media di 15 inaugurazioni all’anno. Tutto si traduce in importanti opportunità di. Vediamo insieme come lavorare con, quali sono ledie come inviare il curriculum, direttamente online, per le posizioni aperte nel 2024. I benefit di lavorare conSono offerti: premi di produttività e bonus di vendita; attività sociali; orario diflessibile; sconto del 20% nelle aziende del gruppoe Lars Larsen.