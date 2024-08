In 4 su Smart che si ribalta muore bimba uomo senza patente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) L'auto eraassicurazione ed il conducente. E' venuto fuori questo, dai primi accertamenti dei Carabinieri, in merito all'incidente stradale avvenuto questa stamattina, a Giugliano in Campania (Napoli), dove unadi 8 anni è morta e la sorella di 16anni è rimasta ferita. Erano 4 i passeggeri dellaFortwo: la mamma, le due piccole ed il compagno della donna che non è il papà delle bimbe e che era alla guida dell'auto. Pare che la 16enne fosse seduta nel piccolo bagagliaio posteriore e la vittima in braccio alla madre sul sedile lato passeggero. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti poi dal 118.