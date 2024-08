Diamond League | Tamberi vince Fabbri 3 Torna l’azzurro sull’atletica dopo i Giochi Jacobs quarto nei 100

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) Roma, 28 agosto 2024 – L’atleticaa sorriderele Olimpiadi. E’ il giorno della rinascita per Gimbo, che trionfa nella dodicesima tappa della, a Chorzow, in Polonia. Ciliegina sulla torta, unfinalmente sul podio. Ma è dila vera gioia della giornata.un duello centimetro su centimetro con Doroshchuk (che sbaglia a 2.33)si impone con 2.31. Anche Leonardo, 22 giornila sfortunata finale delle Olimpiadi di Parigi, è rito in gara e soprattutto sopra i 22 metri nel getto del peso. L'azzurro ha concluso al terzo posto con 22,03 metri, misura ottenuta allancio. Nella serie da sei lanci del lanciatore fiorentino anche tre nulli. Doppietta statunitense con Joe Kovacs ad imporsi con 22,14 al quinto lancio davanti a Ryan Crouser con 22,12.