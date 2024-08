Deadpool & Wolverine | Blade ha quasi avuto un aspetto da samurai

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 25 agosto 2024)non smette mai di riservarci sorprese, infatti recentemente è stata pubblicata un immagine di come il personaggio disarebbe dovuto apparire nel film Il mondo ha affollato i cinema per vedere Ryan Reynolds e Hugh Jackman fare i duri nel recente film dell'MCU. Nella pellicola sono stati inseriti tantissimo cameo, tra cui quello di Wesley Snipes, storico interprete di. Snipes ha dunque battuto un record riprendendo il ruolo dinel Marvel Cinematic Universe, ruolo che aveva inizialmente interpretato nel 1998. Tuttavia, la concept art diinmostrava un piano diverso per il personaggio all'interno del film. Ildi Wesley Snipes poteva essere unProbabilmente sapete già che Wesley Snipes interpreta l'iconico personaggio